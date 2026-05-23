İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Düzce'de hayali staj vurgunu: 9 kişi tutuklandı

Düzce'de meslek lisesi öğrencilerinin bilgileri ve rızaları dışında firmalarda staj yapıyormuş gibi gösterildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

IHA23 Mayıs 2026 Cumartesi 01:03 - Güncelleme:
Düzce'de hayali staj vurgunu: 9 kişi tutuklandı
ABONE OL

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, meslek liselerinde okuyan öğrencileri firmalarda çalışıyor gibi göstererek haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, tespiti yapılarak ifadesi alınan 72 müştekinin beyanları doğrultusunda yapılan araştırmalarda müştekilerden 29'unun Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinin, bünyesinde kayıtlı olan öğrenciler olduğu, kişisel verilerini, rızaları ve bilgileri dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedilmesi amacıyla Düzce'de bir lise yetkileri ile paylaştığı tespit edildi. Diğer 50 müştekinin bilgilerinin ise Düzce'de bir lise tarafından yine rızaları dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedildiği, bu yöntemle şu ana kadar tespiti yapılan 72 kişi üzerinden ilgili firmaların usulsüz haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil ettiği tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak ilk etapta 12 kişi gözaltına alındı. Ardından derinleştirilen soruşturmada gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şüpheli, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan B.K., B.M., E.C., G.Ç., H.Ç., M.Ş., R.K., Ş.K ve T.H. tutuklanırken, A.Ç.D, B.N.S, F.E, M.G, A.K.A, F.Ç, K.Ş, M.Y, O.D, A.K, D.K adli kontrol şartıyla salındı, 1 kişi ise serbest kaldı. Şahıslara yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

  • Düzce
  • staj dolandırıcılığı
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.