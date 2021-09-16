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Düzce'de korkunç kaza: 8 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, asfalt bakım çalışmalarını yürüten işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 19:44 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 19:44
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Bölgede asfalt bakım çalışmaları yürüten firmanın işçilerini taşıyan Hacı Kulak'ın kullandığı 06 FU 8621 plakalı minibüs, otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, Barış Boztaş yönetimindeki 33 AGE 206 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile işçiler Hüseyin Tilki, Kenan Alp, Kemal Meriç, Özkan Benli, Mustafa Üzüm ve Samet Akaz yaralandı.

Yaralılar, Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otoyola devrilen minibüsü kaldırma çalışması sırasında trafik yaklaşık 45 dakika tek şeritten sağlandı.

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