28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8419
  • 6,5444
  • 253.007
  • 94.218
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Düzce'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde evleri su bastı, derenin taşması sonucu ağaçlar devrildi, ilçeyi köylere bağlayan köprü yıkıldı. Kaymakam Adem Keleş, 'Ekipler çalışıyor. 3 kişi evinden kurtarıldı, herhangi bir can kaybı ya da kayıp yok' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri su bastı, bazı ağaçlar ile köyleri ilçeye bağlayan köprü yıkıldı. 
 
Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bölgeden geçen Hamamüstü Deresi taştı. Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerindeki ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi. 
 
Taşan dere suyu bazı ağaçları devirerek sürükledi, ilçe ile iki köyü bağlayan köprü yıkıldı.
 
Bu arada ilçeyi direkt olarak il merkezine bağlayan kara yolu da trafiğe kapandı.
 
Su basması sonucu evlerinde mahsur kalan 3 kişi ise ekiplerce kurtarıldı. 
 
Olay yerine intikal eden Karayolları, İl Özel İdaresi, itfaiye ve AFAD ile arama kurtarma derneklerinin ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. 
 
- "Can kaybı ya da kayıp yok"
 
Öte yandan Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin derenin yatağından taşması sonucu meydana geldiğini belirtti. 
 
Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Keleş, "3 kişi evinden kurtarıldı, herhangi bir can kaybı ya da kayıp yok." dedi. 

İmamoğlu´nun sözlerinin ardından eski tweetlerini gösteren bir video sosyal medyada hızla yayıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sınır birliklerine komando sevkiyatı yapıldı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı yapıldı

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Milli Savunma Bakanı Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Milli Savunma Bakanı Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

Facebook teşhisi koyacak

Facebook teşhisi koyacak

İzmir-Ankara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı

'S-400 bizim bağımsızlığımızdır'

'S-400 bizim bağımsızlığımızdır'

Evindeki 4 kamyon çöp alınınca fenalık geçirdi

Evindeki 4 kamyon çöp alınınca fenalık geçirdi
 

POPÜLER HABERLER

Yıldırım: İmamoğlu´nun İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ilişkin: Gayri ahlaki bir durum, felaket

Yıldırım: İmamoğlu´nun İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ilişkin: Gayri ahlaki bir durum, felaket

Cevizden ayıklayıp atıyoruz ama... Faydası inanılmaz!

Cevizden ayıklayıp atıyoruz ama... Faydası inanılmaz!

Bilim insanları geliştirdi, salyangoz sıvısından...

Bilim insanları geliştirdi, salyangoz sıvısından...

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA