Düzce'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Altınkayık yönetimindeki 81 FH 174 plakalı minibüs, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Dutlar mevkisinde, Ahmet Kara idaresindeki 14 AD 204 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Kara ve henüz kimliği belirlenemeyen biri çocuk 2 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.