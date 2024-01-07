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Güncel

Düzce'de sahilde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

AA7 Ocak 2024 Pazar 16:42 - Güncelleme:
Düzce'de sahilde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
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Kent merkezi Osmaniye Mahallesi Çuhallı Plajı'nda sahilde ceset görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlker Er'e (38) ait olduğu belirlenen ceset, savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dün Ankara'dan geldiği belirlenen Er'in, ilçede bir otelde kaldığı ve sabah saatlerinde konakladığı yerden ayrıldığı öğrenildi.

İlker Er'in kesin ölüm nedeni, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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