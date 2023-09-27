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Düzce'de trafik kazasý: 1 ölü

Düzce'de trafik kazasý meydana geldi. Yaþanan kazada otomobilin çarptýðý motosikletin sürücüsü hayatýný kaybetti.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 10:42 - Güncelleme:
Düzce'de trafik kazasý: 1 ölü
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Düzce'de otomobilin çarptýðý motosikletin sürücüsü hayatýný kaybetti.

D-100 kara yolu Ýstanbul yönünde Gökhan B. idaresindeki 06 CSB 116 plakalý otomobil, Çoban mevkisinde önündeki Fahrettin Ay'ýn (61) kullandýðý plakasýz motosiklete çarptý.

Motosiklet çarpmanýn etkisiyle yaklaþýk 150 metre sürüklendi.

Ýhbar üzerine bölgeye polis ve saðlýk ekipleri sevk edildi.

Aðýr yaralanan motosikletli Ay kaldýrýldýðý Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye raðmen kurtarýlamadý.

Otomobil sürücüsü Gökhan B. gözaltýna alýndý.

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