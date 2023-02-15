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Düzce'de zincirleme kaza: 15 yaralı

Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Düzce'de zincirleme kaza: 15 yaralı
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D-100 kara yolu Çilimli sapağı mevkisinde, İ.S. idaresindeki 41 SN 710 plakalı tır, önünde seyreden bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

Tıra A.S. yönetimindeki 81 S 1440, Y.A'nın kullandığı 81 S 1219 ve R.A. kontrolündeki 81 ABS 264 plakalı Düzce Orman Ürünleri ve Mobilyacılar Sitesi'ne işçi taşıyan minibüsler çarptı.

Kazada yaralanan çoğunluğu tekstil fabrikası işçisi 15 kişi, ambulans ve araçlarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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