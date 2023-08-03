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Düzce'deki selin ardından DSİ çalışmaları hızlandırdı

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Efteni Gölü ile Melenağzı mevkii arasında 100'den fazla iş makinesinin çalıştığını bu yıl sonu itibariyle İçmeler köyünün gündeminden sel olayını çıkaracaklarını söyledi.

IHA3 Ağustos 2023 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Düzce'deki selin ardından DSİ çalışmaları hızlandırdı
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ile birlikte, DSİ'nin ilde başlatmış olduğu çalışmaları inceledi.

Öztürk, 100 üzerinde iş makinesinin sahada çalıştığını belirterek "Son yaşadığımız sel felaketinden sonra Tarım Orman Bakanımız buraya gelmişti ve şöyle bir söz vermiştik. 'Sel afetini bu yılsonuna kadar Düzce'nin Gölyaka ilçesi İçmeler Köyü gündeminden çıkaracağız' demiştik. Şu anda görüldüğü gibi Melen Çayı içerisinde dar alanda 5 tane toplamda 21 tane iş makinesi Melenağzı'yla Hasanlar Barajı arasında çalışıyor. Bunun yanında burada görmediğiniz 96 tane daha iş makinesi Hasanlar ve Melenağzı arasında çalışmalarına devam ediyor. Burada yapılan çalışma ise dere yatağına zamanla gelen mil yatağın derinliğinin kaybetmesine neden olmuş. Bu da taşkınlara sebep veriyordu. Burada dere yatağını temizleyerek derinleştiriyoruz. Yine Efteni Gölünden Melenağzına kadar olman bölgede çalışmaları sürüyor. Efteni projesinin bitmesi, dere yatağının temizlenmesiyle İnşallah sel olayını bu bölgenin gündeminden çıkaracağız" dedi.

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