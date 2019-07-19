28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6408
  • 6,3304
  • 259.291
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kayıp ihbarında bulunulan 6 kişinin arandığı Esmahanım köyünde yoğunlaşan ekipler, köpekler ve İHA'ların da kullanıldığı çalışmaları 3 koldan sürdürüyor. Koku alan köpeklerin işaretlediği alanda iş makineleriyle yapılan kazıda cesede rastlanmadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği Akçakoca'nın Esmahanım köyünde oluşan hasar, sel sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor. 
 
Birçok noktada meydana gelen toprak kayması nedeniyle zarar gören bölgede, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile diğer ekipler, kaybolan 4'ü çocuk 6 vatandaşı arıyor.
 
Ekiplerin 3 bölgeye ayrılarak yürüttüğü, arama kurtarma köpekleri ve iHA'ların da kullanıldığı çalışmalarda, Uğurlu köyünde köpeklerin koku alarak işaretlediği noktada iş makineleri ile yapılan kazıda cesede rastlanmadı.
 
Bu arada sel sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan moloz yığınları, yıkılan ev ve iş yeri, sürüklenen araçlar ve yerinden sökülen elektrik direkleri köydeki yıkımın etkisini gösteriyor.   
 
- "İş yeri, beton ev, her şeyi aldı gitti"
 
Selin canlı şahitlerinden İsmail Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinin dere yatağına yakın bir alanda bulunduğunu anlattı.
 
Yağışın başladığı akşam, iş yerini kapatıp eve gittiğini aktaran Kocaman, "Yağmur aralıksız yağıyordu, dere yükselmişti fakat sıkıntılı değildi. İş yerini kapatıp eve gittik, sabah yağış şiddetlenince gelip bakalım dedik. O zamana kadar şu karşıdaki tepede idik." diye konuştu. 
 
Kocaman, "İş yerinin arkasında bulunan köprünün önünde malzemeler birikmişti, orası patlayınca ağaçlarla birlikte burayı da alıp gitti. İş yeri, beton ev, her şeyi aldı gitti. Biz o tepedeyken burası gitti, gözümüzün önünde oldu her şey." ifadesini kullandı.

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Son dakika... Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Son dakika... Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Son karar: İdam!

Son karar: İdam!

Merih Demiral'a Çin'den vize engeli

Merih Demiral'a Çin'den vize engeli

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Bitlis'te makam aracına kalleş saldırı: Şehidimiz var

Bitlis'te makam aracına kalleş saldırı: Şehidimiz var

Asker konuşlandırma kararına sert tepki: Dışarıdan temin edilemez

Asker konuşlandırma kararına sert tepki: Dışarıdan temin edilemez

Başkan Erdoğan'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Başkan Erdoğan'dan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama

Net mesaj: KKTC'yi korumaya devam edeceğiz

Net mesaj: KKTC'yi korumaya devam edeceğiz
 

POPÜLER HABERLER

Sovyet ve ABD tankları, Polonya´da savaştı

Sovyet ve ABD tankları, Polonya´da savaştı

İki yüzlü tavır... ABD, F-35'leri Yunanistan'a verecek!

İki yüzlü tavır... ABD, F-35'leri Yunanistan'a verecek!

455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor: Altını balla eziyorum

455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor: Altını balla eziyorum

Klintseviç: ABD seçenek bırakmıyor, Türkiye Su-35 alabilir

Klintseviç: ABD seçenek bırakmıyor, Türkiye Su-35 alabilir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA