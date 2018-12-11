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Düzenlenen iki operasyonda 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçiş organizasyonu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ile Karaburun ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 18'i Togo, 18'i Orta Afrika, 17'si Afganistan, 16'sı Eritre, 4'ü Suriye, 3'ü Irak ve 1'i Senegal'den 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Aramalarda 3 can yeleği ile 4 şambrel ele geçiren ekipler, göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen 4 araca el koydu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi. 

Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. 

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