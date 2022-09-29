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Düzensiz göçe karşı operasyon: 96 düzensiz göçmen kurtarıldı, 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki, Didim'de bir olmak üzere üç farklı operasyonda 96 düzensiz göçmen kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı ise yakalandı.

IHA29 Eylül 2022 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÖZEL TEKNEDEKİ DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

Didim ilçesi açıklarında özel tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen özel tekne içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Teknede bulunan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

Yapılan operasyonlarda kurtarılan 96 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, yakalanan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

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