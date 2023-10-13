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Düzensiz göçle mücadele: 34 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

AA13 Ekim 2023 Cuma 09:37 - Güncelleme:
Düzensiz göçle mücadele: 34 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Sürücüsü ihtara uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin bir kısmının aracın bagajında olduğu görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde ormanlık alanda 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

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