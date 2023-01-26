Düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla uygulama yapıldı.

Yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında dün 32 bin 892 personel ve 9 bin 548 ekip ile 7 bin 11 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 285'i metruk bina, 9 bin 870'i umuma açık yer, 425'i terminal olmak üzere 19 bin 210 yer kontrol edildi.

Uygulamada, 8'i yabancı uyruklu 28 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı, 716 düzensiz göçmen yakalandı, 20'si yabancı uyruklu 5'i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 897 aranan kişi tespit edildi. 611'i yabancı uyruklu ve 101'i Türk vatandaşı toplam 712 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde 18 kamyonet, 5 tekne-bot, 20 ruhsatsız av tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 103 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 590 paket kaçak sigara ve 11 bin 865 lira ile 22 sahte pasaport ele geçirildi.