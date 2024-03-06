İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2024 Çarşamba / 26 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,7327
  • EURO
    34,5584
  • ALTIN
    2170.94
  • BIST100
    8870.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • E-5'te yanlış yöne giren araç İETT otobüsüne çarptı
Güncel

E-5'te yanlış yöne giren araç İETT otobüsüne çarptı

Küçükçekmece'de yanlış yöne giren otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu sürücüler yaralandı.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
E-5'te yanlış yöne giren araç İETT otobüsüne çarptı
ABONE OL

D-100 kara yolu Sefaköy Yanyol'da benzin istasyonundan çıkarak ters yöne giren 06 BZH 448 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 HO 1859 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi, otomobil de savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, benzin istasyonundan çıkarak ters yöne giren otomobilin çarptığı İETT otobüsünün refüjü aşması, otomobilin de savrulması yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.