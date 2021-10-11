11 Ekim 2021 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:26

Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. Mahkemesiz isim değişikliği için başvuruda bulunan vatandaşlar mobil imza olmadan işlemlerini tamamlayamıyor. Ad soyad değişikliği için başvuruyu tamamlamanız için Mobil İmza veya Elektronik İmza onayınız gerekmektedir. Peki E İmza nedir? Elektronik İmza nasıl atılır? E-Devlet elektronik imza başvuru ekranı

E-İMZA NEDİR?

E imza, elektronik ortamlarda ıslak imza yerine kullanılabilecek yasal kimlik doğrulama sistemine verilen isimdir. Islak imza ile aynı hukuki niteliklere ve özelliklere sahip olan e-İmza, elektronik ortamda yapılan tüm işlemlerde kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğunu kanıtlar.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik ortamda belgeler için atılacak olan e-İmza ile elle atılan ıslak imza aynı hukuksal geçerliliğe sahiptir.

E-İmza, elektronik ortamda ve elektronik belgeler üzerinde ıslak imza yerine kullanılır. E-İmza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş olan kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama e imzalama işlemi yapılır.

Elektronik imza, usb şeklinde aygıttan ve içine yüklenmiş kişiye özgü olan içerisinde iletişim bilgileri ve kimlik bilgileri bulunduran 1,2 ya da 3 yıllık nitelikli elektronik sertifikadan meydana gelir.

5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

Elektronik imzanız bir akıllı kart üzerinde size ulaştırılmaktadır. İmza kartınızı standart bir akıllı kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapılabilmektedir.

ELEKTRONIK İMZA NASIL ALINIR?

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir.

Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

E-DEVLET ELEKTRONİK İMZA BAŞVURU EKRANI (E İMZA)

ELEKTRONIK İMZA NASIL ATILIR?

İnternet sitesi aracılığı ile elektronik imza atma işlemi ise, genel olarak elektronik ortamlardaki platformlarda imzala düğmesi bulunur. İmzala düğmesine tıkladıktan sonra, e-imza şifre bilgileri ve pin girilerek elektronik imza atma işlemi kısa süre içinde tamamlanır.

E imza, internet ortamında bulunan platformlarda kullanılacak ise, Google Chrome dışında kalan diğer kullanılması gerekir. Google Chrome da e imzanın çalışmamasının nedeni ise, Google firmasının java desteğini kaldırmasından kaynaklanıyor.

ELEKTRONİK İMZANIN GERÇERLİ OLMADIĞI İŞLEMLER

E imzanın Kanunların özel ya da resmi bir merasime tabi tutulduğu yasal işlemler ve teminat sözleşmeleri e-İmza atılarak gerçekleştirilemez. Veraset, evlenme, intikal ve emlak alım satım gibi resmi işlemlerde e-İmza kullanılmaz. Bu işlemlerin yasal geçerliliğe sahip olabilmesi için ıslak imza ile imzalanmış olması gerekir.

Mobil imza nedir, nasıl alınır? E-devlet Mobil imza başvuru ekranı