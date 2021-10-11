Mobil imza nedir, nasıl alınır? E-devlet Mobil imza başvuru ekranı

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:49

Mobil imza, üzerinize kayıtlı sim kartınız ve belirleyeceğiniz şifreniz ile elektronik ortamda ıslak imzanız ile kanunen eşdeğer sonucu doğuran Elektronik İmza'nızı atmanızı sağlayan servistir. e-Devlet'ten mobil imza kullanımı için herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Mahkemesiz isim değişikliği için başvuruda bulunan vatandaşlar mobil imza olmadan işlemlerini tamamlayamıyor. Peki mobil imza nedir, nasıl alınır? İşte E-Devlet Mobil imza başvuru ekranı

MOBİL İMZA NEDİR?

Mobil İmza, cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır.

e-Devlet Kapısında mobil imza kullanımı için herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Mobil İmza ücretlendirmesi hakkında Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'dan bilgi edinebilirsiniz.

Mobil İmza'nın en çok kullanıldığı uygulamalar;

E-Devlet uygulamaları (Adli Sicil Kaydı, dava dosyası sorgulama, araç kaydı sorgulama vs.)

Elektronik Kamu Alımları Platformu

Kamu İhale Kurumu

Bakanlık uygulamaları (UYAP, e-Çevre izini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu)

Banka girişleri

E-DEVLET MOBİL İMZA NASIL ALINIR?

Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Mobil imza aboneliği üç aşamadan oluşur. Ön başvuru, Başvuru ve Aktivasyon. Bu hizmeti sunan Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'a başvurarak ayrıntılı bilgi alabilir ve başvuru yaparak bir mobil imza edinebilirsiniz.

Ad soyad değişikliği için başvuruyu tamamlamanız için Mobil İmza veya Elektronik İmza onayınız gerekmektedir. Bunlar olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.

E-DEVLET ELEKTRONİK İMZA BAŞVURU EKRANI (E İMZA)

ELEKTRONİK İMZA NEDİR?

Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.

Elektronik imzanız bir akıllı kart üzerinde size ulaştırılmaktadır. İmza kartınızı standart bir akıllı kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapılabilmektedir.

ELEKTRONIK İMZA NASIL ALINIR?

Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir.

Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

E-Devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır?