E-Devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır? Ad soyad değiştirme e devlet

11 Ekim 2021 Pazartesi 13:25 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:25

E-Devlet ad soyad değişikliği uygulaması yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı'nın bir kereye mahsus olarak tanıdığı bu haktan yararlanarak E Devlet'ten isim değiştirmek isteyen vatandaşların 06.12.2022 tarihine kadar başvurabileceği belirtildi. İsmini değiştirmek isteyen vatandaşlar "E-Devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır? İsim değişikliği nasıl yapılır?" gibi araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte Ad soyad değiştirme e devlet sayfası

E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.

Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

AD SOYAD DEĞİŞTİRME E DEVLET BAŞVURU EKRANI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetinin, e-Devlet kapısına taşındığı belirtildi.

MAHKEME KARARINA GEREK YOK

Açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun'da, 17.10.2017'de yapılan düzenleme sonucu, kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla, Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önünün açıldığı hatırlatıldı.

Kanunda belirlenen sürenin 06.12.2019'daki düzenleme ile 3 yıl daha uzatıldığı, ayrıca tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındığı da anımsatıldı.

Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükünün azaltıldığı, bürokratik süreçlerin de kısaldığı ifade edilen açıklamada, bu sayede, 2017'den bugüne kadar 275 bin 808 kişinin soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini düzelttiği kaydedildi.

E-DEVLET'TEN AD-SOYAD DEĞİŞTİRME NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşların 06.12.2022 tarihine kadar faydalanabileceği belirtildi.