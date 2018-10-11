Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

E-5 Otoyolu Haramidere'de kaza

E-5 Otoyolu Haramidere Mevkii yan yolda refüje çıkan kamyondan akan yakıt otoyolu savaş alanına döndürdü. Yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda bazı araçlar kayarak kaza yaptı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çarptı. Kaza sonrası kamyonetin mazot tankı delindi. Sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otobüs 1 kamyonet ve 2 otomobil birbirine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran-Irak Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 22 Eylül 1980

İran-Irak Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 22 Eylül 1980

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA