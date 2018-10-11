E-5 Otoyolu Haramidere'de kaza
E-5 Otoyolu Haramidere Mevkii yan yolda refüje çıkan kamyondan akan yakıt otoyolu savaş alanına döndürdü. Yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda bazı araçlar kayarak kaza yaptı.
- İHA
Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çarptı. Kaza sonrası kamyonetin mazot tankı delindi. Sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otobüs 1 kamyonet ve 2 otomobil birbirine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
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