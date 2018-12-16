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E-5 yanyolda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Avcılar E-5 yanyolda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre kaza, Cihangir Mahallesi D-100 Karayolu Topkapı istikametinde saat 12.30 sularında meydana geldi. 07 DBG 90 plakalı araç yolda giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içinde bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.
 
Kaza sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı
 
Kaza sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan araçtan iki kişinin arabadan inerek kaldırıma çıktığı görülüyor. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar da olay sonrası yaralılara yardım etmek için seferber oldu.
 

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