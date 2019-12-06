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Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli?

Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ece Çeşmioğlu ilk olarak 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle televizyon dünyasına adım atmıştı. Ece Çeşmioğlu son olarak Söz dizisindeki rolüyle akıllara kazandı. İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Tiyatro Bölümü mezunu. Birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu aynı zamanda küçük yaşlarından itibaren oyunculuk yapıyor. Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

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Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ece Çeşmioğlu ilk olarak 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle televizyon dünyasına adım atmıştı. Ece Çeşmioğlu son olarak Söz dizisindeki rolüyle akıllara kazandı. İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Tiyatro Bölümü mezunu. Ece Çeşmioğlu'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR? 
Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
 
Ece Çeşmioğlu, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Oyunculuk hayatına 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisinde oynayarak başladı.
 

 
2005 yılında "Gümüş" adlı dizide Hilal karakterini oynadı. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu oynadı.
 
2006 yılında "İki Aile" dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı. Dizede Emre Kınay, İclal Aydın, Öner Erkan, Tekin Akmansoy, Bahar Yanılmaz, Halit Akçatepe gibi oyuncular oynadı.
 
Temmuz 2015 yılında Kanal D ekranlarında başlayan "Yaz'ın Öyküsü" adlı dizide Ece Çeşmioğlu, Yaz karakterini canlandırırken; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan da rol aldı.
 
Ece Çeşmioğlu’nun rol aldığı diziler
Yuvamdaki Düşman / Ceren – 2018
Yüz Yüze / Zeynep – 2017
Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Atike Sultan – 2016
Kalbim Yangın Yeri / Sevda Günsoy – 2016
Yaz'ın Öyküsü / Yaz – 2015
Öyle Bir Geçer Zaman ki / Ayça – 2012 – 2013
Firar / Bahar – 2011 – 2012
Eyvah Halam / Asya – 2008
İki Aile / Ceren Karaman – 2006 – 2008
Gümüş / Hilal – 2005
Nehir – 2005
Çocuğun Var Derdin Var – 2004

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