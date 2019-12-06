Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli? Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ece Çeşmioğlu ilk olarak 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle televizyon dünyasına adım atmıştı. Ece Çeşmioğlu son olarak Söz dizisindeki rolüyle akıllara kazandı. İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Tiyatro Bölümü mezunu. Birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu aynı zamanda küçük yaşlarından itibaren oyunculuk yapıyor. Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..