İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7376
  • EURO
    7,272
  • ALTIN
    349.769
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Eczacılar Birliği: Eczacılarımızın itibar kaybına uğramasına asla geçit verilmemelidir
Güncel

Türk Eczacılar Birliği: Eczacılarımızın itibar kaybına uğramasına asla geçit verilmemelidir

Türk Eczacıları Birliğinden (TEB) yapılan açıklamada, eczacıların karaborsacılık ve stokçuluk yaptığına dair kamuoyunda bir algının oluşmasına, eczacıların itibar kaybına uğramasına geçit verilmemesi gerektiği belirtildi.

AA03 Nisan 2020 Cuma 18:33 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 18:33
ABONE OL

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, koronavürisle (Kovid-19) mücadelede tüm sağlık çalışanları gibi eczacıların da canları pahasına ön saflarda yer aldığı ifade edildi.

Maske satışları nedeniyle eczacılara ceza kesildiğinin ileri sürüldüğü açıklamada, aykırılık olduğu düşünüldüğü takdirde hukuksal süreçlerin titizlikle işletilerek durumun tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yargı süreçleri tamamlanmadan, haklarında kesinleşmiş yargı kararları bulunmadan, insanların adeta afişe edilmesinin kişilik haklarına aykırılık teşkil ettiği unutulmamalıdır. Bu süreçler işletilirken eczacıların karaborsacılık ve stokçuluk yaptığına dair kamuoyunda tehlikeli bir algının oluşmasına, hasta-eczacının güven ilişkisinin bu şekilde zedelenmesine, eczacılarımızın itibar kaybına uğramasına asla geçit verilmemelidir."

Nikahları lösemi tedavisi gördüğü hastanede kıyıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor
Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor

Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.