AA 03 Nisan 2020 Cuma 18:33 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 18:33

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, koronavürisle (Kovid-19) mücadelede tüm sağlık çalışanları gibi eczacıların da canları pahasına ön saflarda yer aldığı ifade edildi.

Maske satışları nedeniyle eczacılara ceza kesildiğinin ileri sürüldüğü açıklamada, aykırılık olduğu düşünüldüğü takdirde hukuksal süreçlerin titizlikle işletilerek durumun tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yargı süreçleri tamamlanmadan, haklarında kesinleşmiş yargı kararları bulunmadan, insanların adeta afişe edilmesinin kişilik haklarına aykırılık teşkil ettiği unutulmamalıdır. Bu süreçler işletilirken eczacıların karaborsacılık ve stokçuluk yaptığına dair kamuoyunda tehlikeli bir algının oluşmasına, hasta-eczacının güven ilişkisinin bu şekilde zedelenmesine, eczacılarımızın itibar kaybına uğramasına asla geçit verilmemelidir."