20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9489
  • 6,6329
  • 245.137
  • 94.473
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eczane, fırın ve lokantadaki sadaka kutularını çaldı, polisten kaçamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 haftada 3 ayrı iş yerinden sadaka kutusu çalan şüpheli, polisin evine yaptığı baskınla yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 haftada eczane, fırın ve lokanta olmak üzere 3 ayrı iş yerinden sadaka kutusu çalan şüpheli, polisin evine yaptığı baskınla yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 1 hafta içerisinde 3 ayrı iş yerinden sadaka kutuları çalınması olayıyla ilgili harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden şüphelinin eşkalini ve kimliğini tespit eden polis ekipleri, önce bir eczane, ardından veresiye ekmek aldığı bir fırın ve son olarak da bir lokantadaki sadaka kutusunu çalan Serdar E. isimli şüphelinin Sarılar Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınarak Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen Serdar E, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu´nda patlama meydana geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Devletten 960 lira kira yardımı

Devletten 960 lira kira yardımı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Dev projenin detaylarını anlattı

Dev projenin detaylarını anlattı

Bu halıya paha biçilemiyor

Bu halıya paha biçilemiyor

PKK'lı teröristin firarı denizde bitti

PKK'lı teröristin firarı denizde bitti
 

POPÜLER HABERLER

Sıcak su hattı patladı, yol çöktü, yolcu otobüsündekiler mahsur kaldı!

Sıcak su hattı patladı, yol çöktü, yolcu otobüsündekiler mahsur kaldı!

Nisan ayında 5 metre karla mücadele

Nisan ayında 5 metre karla mücadele

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Hayvanlar aleminin en komik anları

Hayvanlar aleminin en komik anları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA