Eczanede verilen belli ölçüdeki poşetler ücretsiz olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Kurum Eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklamasında "Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışma yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.
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