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  • Edanur'un ölümüne neden olan İBB ihmaline ilişkin bir gözaltı daha
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Edanur'un ölümüne neden olan İBB ihmaline ilişkin bir gözaltı daha

Küçükçekmece'de İBB parkında çukura düşerek boğulan küçük Eda Nur'un hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada firari olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ifade vermek üzere adliyeye geldi.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Edanur'un ölümüne neden olan İBB ihmaline ilişkin bir gözaltı daha
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, ifade vermek için adliyeye geldi.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sukas, ifade vermek için avukatıyla Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.

Sukas'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

- NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İBB, olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan Furkan K. tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

  • İBB parkı kazası
  • Eda Nur soruşturması
  • Ali Sukas ifadesi

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