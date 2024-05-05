İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2024 Pazar / 27 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar hakkında yeni gelişme
Güncel

Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar hakkında yeni gelişme

İBB'nin ihmali sonucu 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hayatını kaybetti. Edanur'un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 İBB çalışanı adliyeye sevk edildi.

DHA/İHA5 Mayıs 2024 Pazar 09:50 - Güncelleme:
Edanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar hakkında yeni gelişme
ABONE OL

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı 3 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer çalışanı yakalamak için çalışması sürüyor.

  • İBBEdanurihmal
  • İstanbulKüçükçekmeceçalışan
  • Adliyegözaltıölüm

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.