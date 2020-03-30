eDevlet Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat sınırlaması il değiştirme izin başvurusu

30 Mart 2020 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:35

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu. Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan bu karar ile birlikte şehirlerarası seyahatler Valilik iznine bağlandı ve yolcuların seyahat izin belgesi kontrolleri başladıı. Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek. Peki eDevlet Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Bireysel araçlarıyla şehir değiştiren kişilerde henüz böyle bir zorunluluk olmasa da bu araçlarda şehir giriş ve çıkışlarında tek tek kontrol ediliyor. Seyahat sınırlaması il değiştirme izin başvurusu nasıl yapılır? İşte il değiştirme izin belgesiyle ilgili detaylar...

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?



e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra arama kısmına SEYAHAT İZİN BELGESİ yazılarak ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz. İçişleri e-başvuru sayfasında YENİ BAŞVURU kısmını seçip SEYAHAT İZİN BAŞVURUSU yapabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra kurul değerlendirmesi beklenir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

3. aşama: Değerlendirme sonrası başvuru sahiplerine "başvurunuz kabul edilmiştir" ya da "başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS gönderilecek.

4. aşama: Başvurusu kabul edilen vatandaşlar otogar veya havalanlarında bulunan başvuru masalarından TC kimlik numaraları ile doğrulama yapabilecek.

SEYAHAT İZNİ DUYURUSU

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

Buna göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” belgesi düzenlenecek.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İzin belgeleri alabilecek kişilerse şöyle;

Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, Son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler.