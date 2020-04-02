Özel araçla seyahat yasak mı? Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

02 Nisan 2020 Perşembe 15:51 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 15:51

Şehirler arası seyahatler koronavirüs nedeniyle yasaklandı. Otoogarlarda ve şehir giriş çıkışlarında kontroller artırılırken vatandaşlar, özel araçla seyahatin yasak olup olmadığını merak ediyor. Şehir değiştirmek için Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte, özel araçla seyahat hakkında merak edilen bazı bilgiler ve seyahat izin belgesi başvuru sayfası..

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?

Yayınlanan resmi kararla şehirler arası ulaşımda otobüs ve uçak yolculuğu izne tabi tutuldu. Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutuluyor. Şehirler arası seyahat edecek vatandaşlar, şehir giriş-çıkışlarındaki sağlık kontrol noktalarında denetlenecek. Kontrol noktalarında seyahat nedenleri ve güzergahları sorulacak vatandaşların vücut ateşleri ölçülecek, yüksek ateşli olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra arama kısmına SEYAHAT İZİN BELGESİ yazılarak ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz. İçişleri e-başvuru sayfasında YENİ BAŞVURU kısmını seçip SEYAHAT İZİN BAŞVURUSU yapabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra kurul değerlendirmesi beklenir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?



KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir" denildi.

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