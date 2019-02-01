Elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelikleri artık e-Devlet'ten yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.'
- AA
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