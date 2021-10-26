26 Ekim 2021 Salı 20:00 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 20:00

EDHO 200. Bölümüyle izleyenlerine kavuştu. Yeni sezonda da izleyicisini ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde İlyas'ın infazı herkesi derinden etkiledi. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Hızır, İlyas'ın intikamını nasıl alacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 200. bölüm izle tek parça!

EDHO yeni sezonun ilk bölümüyle Atv'de ekrana geldi. EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon 200. bölümünü izleyemeyenler, EDHO son bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekranlara geldi. EDHO'nun son bölümü heyecan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenleri ekran başına kilitledi.

EDHO 200. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!"



Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.

İLYAS ÖLDÜRÜLDÜ!

EDHO'da dengeler değişiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanında Hızır'ın hapishanede olmasını fırsat bilenler masada güçlerini birleştirip İlyas'a boyun eğdirmeye çalışırlar.

İlyas'ın emirlere itaat etmemesi sonucunda ölümüne karar verirler. İlyas'ın ölümü Hızır'ı yasa boğar. Hızır Çakırbeyli'nin "İlyas'ı öldürdüler, İlyasıma kıydılar" sözleri EDHO'nun 200. bölüme damga vurdu.

OZAN AKBABA EDHO'YA VEDA ETTİ!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda Hızır'ın kardeşi İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren Ozan Akbaba ölerek diziye veda ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON OYUNCULARI

Atv ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunda; Uğur Yücel, Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum gibi birbirinden başarılı isimler yer alacak.

EDHO yeni sezon oyuncularından; Tardu Flordun, Tufan'ın yeğenini canlandıracak. Aynı zamanda masanın da yeni üyesi olacak.

Ragıp Savaş ve Burcu Binici ise Emine ve Tipi'nin yeğeni olacak.

Hazım Körmükçü, diziye İdris'in yeğeni olarak katılacak. Masanın yeni üyesi olacak olan Hazım Kömürcü, dengeleri değiştirecek isim olarak görülüyor.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Nurseli İdiz ise 'Dişi İplikçi' olarak Madam Anna karakterine hayat verecek. Madam Ana'nın avukatı ise Yosi Mizrahi olacak.