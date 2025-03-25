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Edirne ve Kırklareli'nde yağış

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

AA25 Mart 2025 Salı 09:37 - Güncelleme:
Edirne ve Kırklareli'nde yağış
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Kentte sabaha karşı başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yeri girişlerinde beklerken, bazıları da şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın ikindiye kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yağışın bir süre etkisini yitirmesinin ardından gece yeniden etkili olacağı öngörülüyor.

Kırklareli'nde de zaman zaman sağanak etkili oluyor.

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