Edirne'de 189 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve sınır birliği ekipleri, Meriç ve Lalapaşa ilçesinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti. Yapılan çalışmalarda, Filistin, Cezayir, Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu 189 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.