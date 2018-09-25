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Edirne'de 194 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 194 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy ve Yenikadın köyleri ile Lalapaşa ve Meriç ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Harekete geçen güvenlik güçleri Fas, Libya, Cezayir, İran, Pakistan, Bangladeş, Somali, Filistin ve Suriye uyruklu 194 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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