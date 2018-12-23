Edirne'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Enez ilçesinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede hareket halindeki bir lastik bot fark etti.

Durdurulan botta aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 46 Afganistan, 1 İran uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.