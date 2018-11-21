Edirne'de 481 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın, Üyüklütatar köyleri ile Meriç ve İpsala ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Eritre, Afganistan, Filistin, Mısır, Bangladeş, Nijerya, Cezayir ve Libya uyruklu 481 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.