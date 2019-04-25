Edirne'de 787 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİLER

İpsala, Meriç, Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile kent merkezine bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Pakistan, Güney Afrika, Somali, Bangladeş, İran, Irak, Filistin, Fas, Eritre, Afganistan, Gine, Somali, Mısır ve Suriye uyruklu 787 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.