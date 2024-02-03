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Edirne'de alkolü sürücülere ceza yağdı

Edirne'de polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamada sürücüler ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü. Ayrıca alkolü olarak direksiyon başında bulunan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 01:44 - Güncelleme:
Edirne'de alkolü sürücülere ceza yağdı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekiplerinin şehrin genelinde yaptığı şok uygulamalarda alkolü sürücülere ceza kesildi. Sürücülerin, araçların ve araçlarda bulunan yolcuların tek tek üst araması yapıldı. Ayrıca araçlarında cam filmi bulunan sürücüler ise ceza yememek için elleriyle cam filmlerini söktü. Asayiş ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgulamasında ise 4 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemleri yapıldıktan sonra Edirne İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'da yapılan denetimlere katılarak vatandaşları ve sürücüleri can güvenliklerini korumak için kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Emniyet Müdürü Karaburun, vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Otomobilindeki cam filmini söken sürücülerden Hakan Balıkçı, "Uygulamalardan çok memnunum. Cam filminden benim haberim yoktu, yeni aldık arabayı bilmiyorduk öyle olduğunu ve şimdi söktük" dedi.

Yapılan uygulamaları yararlı bulduğunu ifade eden sürücülerden Yusuf Çimen, "Sonuçta her şey bizim için yapılıyor. Polisler soğuk havada bizim için çalışıyorlar. Vatandaşlar olarak polislere biraz daha riayet etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Alkolü bir şekilde araç kullanılmaması gerektiğini vurgulayan sürücülerden Onur Demir ise, "Tedbir önemli, almak gerekiyor. Her yere verilecek zararı önlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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