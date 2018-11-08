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Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Gemici köyünde 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan D.C, G.A.Ç, S.Z.B. ve U.H.N'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin terör suçundan kayıtları bulunduğu belirtildi.

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