Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Elmalı köyündeki dede, baba, anne ve oğulun aynı evde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlıların biri savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, B.E. (25) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Zanlının Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol denetiminde yakalandığı öğrenildi.

Motosikletle kanlı kıyafetlerinden şüphelenen güvenlik güçlerine kaza yaptığını söyleyen zanlının durumundan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındığı ifade edildi.

İfadesinde olayla ilgisi olmadığını ve olay sırasında Elmalı köyünde bulunmadığını söylemesine rağmen B.E'nin baz istasyonu kayıtlarında köyde olduğu bilgisinin elde edildiği belirtildi.

OLAY

Dün aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermiş, jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet (76), Mehmet (55), Filiz (47) ve Anıl Güner'i (26) hareketsiz olarak yerde yatarken görmüş, bu kişilerin öldükleri tespit edilmişti.

Valiliğin yazılı açıklamasında, olay yerinde bir tabanca ve av tüfeği bulunduğu, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.