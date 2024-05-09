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  • Edirne'de bir yılda 5 binin üzerinde göçmen yakalandı
Güncel

Edirne'de bir yılda 5 binin üzerinde göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında bir yılda 5 bin 446 düzensiz göçmen yakalandı.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Edirne'de bir yılda 5 binin üzerinde göçmen yakalandı
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Kentte pek çok bölgede oluşturulan denetim noktalarında taksiler, minibüsler, otobüsler ve şüpheli araçlar tek tek inceleniyor.

Hem polis hem de jandarma, teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında bir yılda 5 bin 446 göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 186 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerden 80'i tutuklandı, diğerlerine adli kontrol işlemleri uygulandı.

- DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEYE "MOBİL ARAÇ" KATKI SUNACAK

Dün hizmete alınan Göç İdaresi Mobil Göç Noktası Aracı otogar ve kentin hareketli yerleri ile kolluk kuvvetlerinin uygulama yaptığı alanlarda yer alıyor.

Otogarda şüpheli görülen otobüs yolcularının parmak izi sorgusu yapılıyor.

İl Göç İdaresi göç uzmanı personelleri araçta şüphelenilen göçmenlerin kimliklerini sorguluyor.

Kimlik ibraz edemeyenlerin Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor.

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılıyor.

Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktalarıyla ilçelerde görev alacak.

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