İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2024 Pazar / 9 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de bu yıl 1452 düzensiz göçmen yakalandı, 33 kaçakçı tutuklandı
Güncel

Edirne'de bu yıl 1452 düzensiz göçmen yakalandı, 33 kaçakçı tutuklandı

Edirne'de bu yıl yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 1452 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 33 şüpheli tutuklandı.

AA18 Şubat 2024 Pazar 10:23 - Güncelleme:
Edirne'de bu yıl 1452 düzensiz göçmen yakalandı, 33 kaçakçı tutuklandı
ABONE OL

Güvenlik güçleri, sınır kenti Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kent genelinde yapılan çalışmalarda yılbaşından bu yana 1452 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 64 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda araca el konuldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, düzensiz göçün engellenmesi için kent genelinde yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi.

Düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar atıldığını belirten Sezer, denetim ve kontrollerin 24 saat esasıyla yapıldığını ifade etti.

Çalışmaların aynı kararlılıkla süreceğini dile getiren Sezer, "Düzensiz göçle ilgili geldiğimiz nokta çok iyi. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, bizlerin ve güvenlik güçlerimizin olağanüstü çabasıyla minimuma inmiş durumda. Çok sayıda göçmen organizatörü yakaladık, organizatörlerin kullandığı çok sayıda araca el koyduk. Düzensiz göçü bir hayli azaltmış durumdayız. Göçmen hareketliliği yüzde 95'in üzerinde azalmış durumda. Sıkı tedbirler devam edecek." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.