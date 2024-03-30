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Edirne'de cesedi bulunan Hamit Kır'ın katıl zanlısı tutuklandı

Edirne'de cesedi toprağa gömülü bulunan Hamit Kır'ın (51) katıl zanlısı İsmail Topallı tutuklandı.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 21:37 - Güncelleme:
Edirne'de cesedi bulunan Hamit Kır'ın katıl zanlısı tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Topallı'nın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan Hamit Kır'ın kaybolduğu üzerine jandarma ekiplerince çalışma yapılmış, 12 gündür kayıp olan Kır'ın cesedi, dün, Küçükdöllük Göleti yakınında toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Olayla ilgili köyde bir çiftlikte çalışan şüpheli İsmail Topallı gözaltına alınmıştı.

Jandarma ekiplerince kayıp telefonu dere yatağında bulunan Kır'ın mobil bankacılık hesabı aracılığıyla zanlı Topallı'nın borçlarının ödendiği belirlendi.

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