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Edirne'de evinde 17 bin litre sahte içki ele geçirilen kişiye, 1 milyon 173 bin lira para cezası uygulandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Çobanpınar köyünde oturan Ö.G'nin evinde sahte içki imal ettiğini belirledi.

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Eve operasyon düzenleyen ekipler, depoda yaptıkları aramada, 17 bin litre sahte içki ile 260 adet 5 litrelik boş içki şişesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliye 1 milyon 173 bin lira idari para cezası verildi.

Soruşturma sürüyor.

 

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