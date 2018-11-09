Edirne'de evinde 17 bin litre sahte içki ele geçirilen kişiye, 1 milyon 173 bin lira para cezası uygulandı

<p> Eve operasyon düzenleyen ekipler, depoda yaptıkları aramada, 17 bin litre sahte içki ile 260 adet 5 litrelik boş içki şişesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliye 1 milyon 173 bin lira idari para cezası verildi.</p> <p> Soruşturma sürüyor.</p> <p> </p>
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