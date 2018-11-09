Edirne'de evinde 17 bin litre sahte içki ele geçirilen kişiye, 1 milyon 173 bin lira para cezası uygulandı Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Çobanpınar köyünde oturan Ö.G'nin evinde sahte içki imal ettiğini belirledi.