Edirne'de hızlı tren çalışmaları kapsamında eski hattaki üst geçit yıkılıyor

Çalışmalar kapsamında dün Tunca Köprüsü'nü geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, şehir merkezindeki üst geçidin yıkımına başladı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle üst geçidin yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştiriyor.
Hızlı tren çalışmaları nedeniyle Tunca Köprüsü cuma gününe kadar kapalı kalacak.
Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek.
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.