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Edirne'de kahvehanedekilere ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Edirne'de bir kahvehanenin önünde oturanlara rastgele ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Uzunköprü Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan E.D, C,D, B.B. ve H.T. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde iki gün önce kahvehanenin dışarısındaki masalarda oturanlara, bölgeye gelen bir otomobilden inenler tarafından tüfekle açılan ateş sonucu 11 kişi yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

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