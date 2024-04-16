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Edirne'de nostaljik tramvay görünümlü ''gezi treni'' hizmete girdi

Edirne'de tarihi alanlar nostaljik tramvay görünümlü 'gezi treni' ile ziyaret edilebilecek.

AA16 Nisan 2024 Salı 15:16 - Güncelleme:
Edirne'de nostaljik tramvay görünümlü ''gezi treni'' hizmete girdi
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Edirne Valiliği kentin, belirli turizm noktalarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla lastik tekerlekli "Edirne Turistik Gezi Treni"ni hizmete sundu.

İlk etapta ücretsiz hizmet verecek tren, Selimiye Meydanı'ndan başlayacağı rotasını Meriç ve Tunca köprülerini geçtikten sonra tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı'nın bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde tamamlayacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ilk sefer töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 1560'a yakın tarihi eser bulunduğunu söyledi.

Önemli medeniyetlerin izlerini taşıyan Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yaptığını anımsatan Vali Sezer, "Edirne önemli bir turizm potansiyeline sahip, yıllık olarak 6 milyonun üzerinde ziyaretçi geliyor." dedi.

Sezer, Edirne'yi en iyi şekilde tanıtmak için projeler geliştirdiklerini "gezi treni" çalışması kapsamında 7 rota belirlendiğini ifade etti.

Kentin tarihi ve kültürel altyapısını ayağa kaldırmayı amaçladıklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Tarihi şehirlerin bir kısıtı var, yolları dar oluyor. Dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin gezmelerini sağlayacak nostaljik trenler dahil olmak üzere farklı ulaşım araçlarına ihtiyacımız var. Turizm Haftası nedeniyle bu treni hizmete soktuk. Bundan birkaç tane daha yapmayı planlıyoruz.

Tur otobüslerini belli bir yerde toplayıp, oradan tur rehberleri eşliğinde geziler düzenlenmesini amaçlıyoruz. Tarihi yapıları 7 dilde anlatan dijital rehberlerimiz olacak. Ziyaretçiler kulaklık takarak bunu dinleyebilecek."

Sezer, Tunca ve Meriç'in aktif olarak kullanılabilmesi için bu nehirlerde kayık gezileri düzenleneceğini de belirtti.

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