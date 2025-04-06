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Güncel

Edirne'de okul bahçesinde ölü bulunmuştu: 15 yaşındaki kızın katili yakalandı! Cinayetteki detay şoke etti

Edirne'de okul bahçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki G.C'nin ölümüne neden olan katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yanda cinayeti işleyen şahsın yaşı duyanları şoke etti.

AA6 Nisan 2025 Pazar 18:42 - Güncelleme:
Edirne'de okul bahçesinde ölü bulunmuştu: 15 yaşındaki kızın katili yakalandı! Cinayetteki detay şoke etti
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Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli E.A'nın (14) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öldürülen G.C'nin cenazesi de bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedilmişti.

OLAY

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde dün hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelmiş, ekipler 15 yaşındaki kızın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

G.C'yi öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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