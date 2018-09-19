Edirne'de okul müdürü ile öğretmenin yumruklu kavgasına soruşturma Edirne'de, Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Nihat T. (44) ile iddiaya göre, mesaiye gelmediği için tartıştığı öğretmen Salim H. (43), yumruk yumruğa kavga etti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür ve öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı.