İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1464
  • EURO
    32,9573
  • ALTIN
    1949.68
  • BIST100
    8024.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de otobanda yaya olarak kaçan insan kaçakçısı yakalandı
Güncel

Edirne'de otobanda yaya olarak kaçan insan kaçakçısı yakalandı

Edirne'de insan kaçakçılığı yaptığı aracı bırakıp otobanda yaya olarak kaçarken polis tarafından yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Edirne'de otobanda yaya olarak kaçan insan kaçakçısı yakalandı
ABONE OL

Daha önce insan kaçakçılığına karıştığının tespiti sonrası plakası PTS'ye (Plaka tanıma sistesi) kaydedilen otomobilin kente giriş yaptığı polis ekiplerince belirlendi.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yoluna seyreden otomobil, Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince durdurulmaya çalışıldı.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçtı.

Otobana giriş yaptıktan sonra aracı bırakıp yaya kaçmaya çalışan sürücü ekipler tarafından yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu S.A, hakimlikçe "İnsan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.