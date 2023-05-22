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Edirne'de oy kullanma işlemine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların sınır kapılarında oy verme işlemi üçüncü günde yoğun şekilde devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısının 1 milyonu aştığı açıklandı. Ayrıca açıklamanın devamında, gümrüklerde toplam 19 bin 447 kişinin sandığa gittiği belirtildi.

IHA22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Edirne'de oy kullanma işlemine yoğun ilgi
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14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 20 Mayıs tarihinde başlayan oy verme işlemi, yoğun katılımla devam ediyor. Seçmenler, sınır kapılarında oluşturulan noktalara gelerek sandık başına gidiyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanmaları için Trakya'daki Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında sandık kuruldu. Edirne'de sabahın erken saatlerinden itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen seçmenler, giriş çıkış ve tren garı olmak üzere 3 noktada oy kullanabiliyor. İlk günden itibaren yaşanan yoğunluk, her geçen gün artarak devam ediyor. Araçlarıyla Kapıkule'ye gelen yurt dışı seçmenler, oluşturulan peronda sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

"SINIR KAPISINDA SANDIK KURULMASI ÇOK GÜZEL OLDU"

Almanya'dan gelen Harun Kaya, "Yıllık iznimizi aldık, vatanımıza geldik. Akrabalarımızı ziyarete gidiyoruz. İlk oyumuzu Almanya'da kullanmıştık. Şimdi de ikinci oyumuzu Türkiye'de kullandık. Sınır kapısında sandık kurulması da çok güzel oldu" dedi.

"BAYRAĞIMIZI GÖRÜNCE DUYGULANIYORUZ"

Almanya'dan gelen Turanay Erdoğan, "Bayrağımızı görünce duygulanmamak elde değil. Bu duyguyu 40 yıldır her sene yaşıyoruz. Seçimlerin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yurt dışı seçmenler için sınır kapılarında 20 Mayıs tarihinde başlayan oy verme işlemi, tatil günleri dahil olmak üzere 24 saat esasına göre 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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