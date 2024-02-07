İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5999
  • EURO
    32,9934
  • ALTIN
    2000.72
  • BIST100
    8881.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de polisten kaçan şüpheli yaptığı kaza sonucu yakalandı
Güncel

Edirne'de polisten kaçan şüpheli yaptığı kaza sonucu yakalandı

Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünün ekip otosuna çarparak kaza geçirmesi sonucu 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

IHA7 Şubat 2024 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
Edirne'de polisten kaçan şüpheli yaptığı kaza sonucu yakalandı
ABONE OL

Edirne'de günlerdir sürekli olarak polis kontrol noktalarında dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü Ö.G., şehir merkezinde arabasıyla seyir halindeyken polislerin dikkati sayesinde yeniden göründü.

Polis ekiplerinin Bulgaristan X 7348 KC plakalı otomobil sürücüsü Ö.G.'ye defalarca dur ihtarında bulunmasına rağmen otomobil ile hızlı bir şekilde kaçmaya devam etti.

Daha sonra diğer devriye gezen polis ekiplerinin de yardımıyla şüpheli otomobil Edirne Sanayi Sitesi girişinde başka bir ekip otosuna çarptıktan sonra durdurulabildi. Daha sonra kullandığı otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başlayan Ö.G., polis ekiplerince havaya ateş açılması sonucu daha fazla kaçamadan yakalandı. Yakalanan şüpheli, polislerden kelepçesinin açmalarını istedi. Ayrıca midesinin bulandığını da söyleyen Ö.G., polisin yine şefkatiyle karşılaşarak, hastaneye götürüleceğini söyledi.

Ekip otosunda bulunan 2 polis ise hafif şekilde yaralanması sonucu ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ö.G.'nin daha öncede işlediği 23 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.